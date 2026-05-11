На Кутузовском проспекте в Москве произошло ДТП с тремя автомобилями

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. ДТП с участием трех автомобилей произошло на Кутузовском проспекте в Москве, предварительно, пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"Предварительно, на Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием трех автомобилей", - сказали в пресс-службе.
По предварительным данным, пострадал один человек, уточнили правоохранители.
Как сообщили в столичной Госавтоинспекции, по предварительным данным, на Кутузовском проспекте в районе дома 47 водитель автомобиля "Шкода" не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя транспортными средствами.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.
