На Кутузовском проспекте в Москве произошло ДТП с тремя автомобилями

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. ДТП с участием трех автомобилей произошло на Кутузовском проспекте в Москве, предварительно, пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Как сообщили в столичной Госавтоинспекции, по предварительным данным, на Кутузовском проспекте в районе дома 47 водитель автомобиля "Шкода" не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя транспортными средствами.