08:59 11.05.2026
В Москвы водитель каршеринга пытался уйти от полиции и попал в ДТП

Автомобиль полиции - РИА Новости, 11.05.2026
Автомобиль полиции. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Водитель каршеринга на северо-западе Москвы пытался скрыться от полиции.
  • Он не справился с управлением и совершил наезд на препятствие.
  • Информации о пострадавших в результате ДТП не поступало.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Водитель каршеринга, пытаясь скрыться от полиции, не справился с управлением и попал в ДТП на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
По данным ведомства, предварительно установлено, что вечером 10 мая в районе дома 25 по Первому Митинскому переулку сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить автомобиль каршеринга, водитель которого проигнорировал законные требования сотрудников полиции об остановке и продолжил движение, пытаясь скрыться. Полицейские организовали преследование.
"В результате правонарушитель не справился с управлением и совершил наезд на препятствие, после чего был задержан сотрудниками полиции и доставлен в территориальный отдел для дальнейшего разбирательства", - сказали в пресс-службе.
Правоохранители добавили, что в настоящее время информации о пострадавших в результате ДТП не поступало.
В отношении правонарушителя составлены протоколы об административных правонарушениях по статьям 12.33 КоАП РФ (Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений), 12.8.1 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения) и 12.25 КоАП РФ (Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства).
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
