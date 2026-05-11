Краткий пересказ от РИА ИИ
- Суд выдал ордер на арест экс-президента Боливии Эво Моралеса.
- Его обвиняют в торговле людьми при отягчающих обстоятельствах и в неуважении к суду за неявку на слушание.
- Судебное слушание, начатое в понедельник, приостановили на неопределенный срок.
БУЭНОС-АЙРЕС, 11 мая - РИА Новости. Суд выдал ордер на арест экс-президента Боливии Эво Моралеса, обвиняемого в торговле людьми при отягчающих обстоятельствах, сообщила газета El Deber.
"В понедельник Первый уголовный суд Тарихи выдал ордер на арест бывшего президента Эво Моралеса и вынес обвинение в неуважении к суду после того, как он не явился на устное слушание по делу о торговле людьми при отягчающих обстоятельствах", - говорится в сообщении.
Аналогичный ордер на арест выдан в отношении матери жертвы, которая также не явилась на суд.
Судебное слушание, начатое в понедельник, было приостановлено на неопределенный срок.
Моралеса подозревают в растлении несовершеннолетней, родившей ребенка, отцом которой в свидетельстве о рождении значится экс-президент. Это произошло, когда он был еще главой государства. Мать жертвы знала об отношениях дочери с политиком, но, по версии следствия, могла извлечь из этого выгоду. Сам Моралес связывает судебное преследование со своей политической деятельностью.
22 октября 2025, 05:40