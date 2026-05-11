Кишинев пытается полностью подчинить Гагаузию, заявили в оппозиции - РИА Новости, 11.05.2026
19:57 11.05.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Здание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
  • Кишинев оказывает давление на Гагаузию, чтобы полностью подчинить автономию, заявил депутат Владимир Односталко.
  • Минюст Молдавии направил запрос в суд о проверке конституционности статьи избирательного кодекса, из-за чего были сорваны выборы в Гагаузии, запланированные на 22 марта.
  • Власти Молдавии применяют репрессивные меры против инакомыслия: глава Гагаузии Евгения Гуцул осуждена на семь лет лишения свободы, депутатов задерживают за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
КИШИНЕВ, 11 мая - РИА Новости. Кишинев оказывает давление на Гагаузию, чтобы полностью подчинить автономию, заявил депутат парламента от оппозиционной Партии социалистов Владимир Односталко.
В парламенте Молдавии в понедельник состоялся круглый стол на тему "АТО Гагаузия в системе публичного управления Республики Молдова: диалог, управление и пути урегулирования разногласий между Кишиневом и Комратом". В нем приняли участие представители парламентских фракций, народного собрания Гагаузии, органов местного самоуправления и гражданского общества.
"Парламентская оппозиция фактически исключена из переговорного процесса между Кишиневом и Комратом, что негативно влияет на устойчивость принимаемых решений. Вызывают обеспокоенность попытки давления на автономию и стремление полностью подчинить местное законодательство центральной власти", - заявил Односталко на заседании.
По его словам, необходим широкий и открытый формат переговоров с обязательным участием всех сторон - парламентской оппозиции, народного собрания, исполкома и мэров Гагаузии.
Ранее минюст Молдавии направил запрос в конституционный суд республики о проверке конституционности статьи избирательного кодекса, согласно которой парламент Гагаузии наделен правом формировать центральную избирательную комиссию для проведения выборов в автономии. Из-за этого были сорваны выборы, запланированные на 22 марта. Народное собрание (парламент) Гагаузии в марте вновь утвердил состав избирательной комиссии и назначил новую дату выборов - 21 июня.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - осуждена на семь лет лишения свободы глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентированное на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсом на евроинтеграцию. Согласно закону 1994 года, Гагаузия имеет особый правовой статус в составе Молдавии. Одной из ключевых норм является право региона на внешнее самоопределение в случае, если Молдавия утратит свою государственность, например, при объединении с другим государством.
