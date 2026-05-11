Кишинев пытается полностью подчинить Гагаузию, заявили в оппозиции

КИШИНЕВ, 11 мая - РИА Новости. Кишинев оказывает давление на Гагаузию, чтобы полностью подчинить автономию, заявил депутат парламента от оппозиционной Партии социалистов Владимир Односталко.

В парламенте Молдавии в понедельник состоялся круглый стол на тему "АТО Гагаузия в системе публичного управления Республики Молдова: диалог, управление и пути урегулирования разногласий между Кишиневом и Комратом". В нем приняли участие представители парламентских фракций, народного собрания Гагаузии , органов местного самоуправления и гражданского общества.

"Парламентская оппозиция фактически исключена из переговорного процесса между Кишиневом и Комратом , что негативно влияет на устойчивость принимаемых решений. Вызывают обеспокоенность попытки давления на автономию и стремление полностью подчинить местное законодательство центральной власти", - заявил Односталко на заседании.

По его словам, необходим широкий и открытый формат переговоров с обязательным участием всех сторон - парламентской оппозиции, народного собрания, исполкома и мэров Гагаузии.

Ранее минюст Молдавии направил запрос в конституционный суд республики о проверке конституционности статьи избирательного кодекса, согласно которой парламент Гагаузии наделен правом формировать центральную избирательную комиссию для проведения выборов в автономии. Из-за этого были сорваны выборы, запланированные на 22 марта. Народное собрание (парламент) Гагаузии в марте вновь утвердил состав избирательной комиссии и назначил новую дату выборов - 21 июня.

Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - осуждена на семь лет лишения свободы глава Гагаузии Евгения Гуцул , в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России , против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.