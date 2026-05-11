Мендель обвинила Зеленского в давлении на Байдена по вопросу НАТО

ВАШИНГТОН, 11 мая – РИА Новости. Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель обвинила главу киевского режима в некомпетентности и попытках оказания давления на экс-президента США Джо Байдена по вопросу вступления Украины в НАТО.
"Я считаю, что Зеленский считал Байдена слабым и верил, что сможет надавить на него и получить членство в НАТО, поскольку на самом деле Зеленский плохо понимает, как все устроено в его собственном правительстве и в мире в целом", - сказала Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в марте заявил, что вступление Украины в альянс потребует времени и на текущий момент этот вопрос в повестке дня не стоит.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что возможное вступление Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России, именно эта угроза стала одной из причин начала специальной военной операции.