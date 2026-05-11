"Эй, ребята!" Макрон вспылил и накричал на зрителей на саммите

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон прервал сессию по культуре на саммите "Африка вперед" в Найроби, повысив голос на аудиторию из-за шума в зале.

"Извините, все! Эй! Эй! Эй! Простите, ребята, но невозможно говорить о культуре, когда такие люди, которые так вдохновлены, приходят сюда и выступают при таком шуме", — обратился он к публике.