"Эй, ребята!" Макрон вспылил и накричал на зрителей на саммите

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон прервал сессию по культуре на саммите "Африка вперед" в Найроби, повысив голос на аудиторию из-за шума в зале.
"Извините, все! Эй! Эй! Эй! Простите, ребята, но невозможно говорить о культуре, когда такие люди, которые так вдохновлены, приходят сюда и выступают при таком шуме", — обратился он к публике.
Макрон назвал происходящее проявлением неуважения и предложил тем, кто желает продолжить личные беседы, перейти в комнаты для двусторонних встреч или выйти на улицу.
С 11 по 12 мая в Найроби проходит саммит "Африка вперед" (Africa Forward), организованный совместно Францией и Кенией. Это мероприятие призвано объединить лидеров африканских стран, представителей международных финансовых институтов, Африканского союза и Евросоюза, а также инвесторов и представителей гражданского общества для обсуждения перспектив развития континента.