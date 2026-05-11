Рейтинг@Mail.ru
"Эй, ребята!" Макрон вспылил и накричал на зрителей на саммите - РИА Новости, 11.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:38 11.05.2026
"Эй, ребята!" Макрон вспылил и накричал на зрителей на саммите

Макрон вышел из себя и накричал на аудиторию на саммите в Африке

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Франции Эммануэль Макрон прервал сессию по культуре на саммите "Африка вперед" в Найроби.
  • Он повысил голос на аудиторию из-за шума в зале и назвал происходящее проявлением неуважения.
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон прервал сессию по культуре на саммите "Африка вперед" в Найроби, повысив голос на аудиторию из-за шума в зале.
"Извините, все! Эй! Эй! Эй! Простите, ребята, но невозможно говорить о культуре, когда такие люди, которые так вдохновлены, приходят сюда и выступают при таком шуме", — обратился он к публике.
Мария Мальмер Стенергард - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
Глава МИД Швеции выступила с дерзким предложением по поводу России
Вчера, 19:06
Макрон назвал происходящее проявлением неуважения и предложил тем, кто желает продолжить личные беседы, перейти в комнаты для двусторонних встреч или выйти на улицу.
С 11 по 12 мая в Найроби проходит саммит "Африка вперед" (Africa Forward), организованный совместно Францией и Кенией. Это мероприятие призвано объединить лидеров африканских стран, представителей международных финансовых институтов, Африканского союза и Евросоюза, а также инвесторов и представителей гражданского общества для обсуждения перспектив развития континента.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
"Почти уступка": неожиданные слова Каллас о России поразили журналиста
Вчера, 18:09
 
В миреФранцияНайроби (город)КенияЭммануэль МакронАфриканский союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала