Рейтинг@Mail.ru
В Макеевке развернули 200-метровый флаг ДНР - РИА Новости, 11.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:18 11.05.2026 (обновлено: 16:35 11.05.2026)
В Макеевке развернули 200-метровый флаг ДНР

В Макеевке молодежь развернула 200-метровый флаг ДНР

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкАктивисты "Молодой гвардии "Единой России" развернули 200-метровый флаг ДНР в Макеевке в День Республики. 11 мая 2026
Активисты Молодой гвардии Единой России развернули 200-метровый флаг ДНР в Макеевке в День Республики. 11 мая 2026 - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Активисты "Молодой гвардии "Единой России" развернули 200-метровый флаг ДНР в Макеевке в День Республики. 11 мая 2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Макеевке в честь 12-й годовщины создания ДНР развернули 200-метровый флаг республики.
  • В мероприятии приняли участие около 150 молодых активистов.
ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Молодежь ДНР развернула 200-метровый флаг республики в Макеевке в честь годовщины создания республики, рассказал РИА Новости руководитель "Молодой Гвардии Единой России" ДНР Сергей Добровольский.
"Сегодня у нас 11 мая – День Донецкой Народной Республики, 12-я годовщина. Мы находимся в центре Макеевки, на площади Ленина, где макеевские ребята сейчас разворачивают 200-метровый триколор нашей Донецкой Народной Республики", – сказал Добровольский.
Поднятие флага ДНР в Донецке - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
В Донецке прошел концерт, посвященный годовщине создания ДНР
10 мая, 17:48
Он добавил, что в мероприятии приняли участие около 150 молодых активистов из Макеевки, которые сами выступали инициаторами акции.
"Спустя долгие годы мы можем с уверенностью заявить, что первоначальные цели, с которыми выходили люди в 2014 году, которые были не согласны с киевским режимом, достигнуты. Мы выиграли это противостояние, и сейчас мы находимся в большой стране, мы являемся частью Российской Федерации", – отметил собеседник агентства.
В ДНР 11 мая отмечают День Республики. В этот день в 2014 году в Донбассе прошел референдум, организованный сторонниками федерализации. На нем проголосовали более 2,5 миллиона человек — около 75% избирателей. Государственную самостоятельность Донецкой области поддержали 89,7% участников голосования. Уже на следующий день республика объявила о суверенитете.
ДНР стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года.
Самое большое в мире Знамя Победы на Саур-Могиле - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
Молодежь ДНР развернула самое большое в мире Знамя Победы
9 мая, 11:11
 
Донецкая Народная РеспубликаДонбассМолодая гвардия Единой РоссииМакеевкаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала