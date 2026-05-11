Без наземной операции выиграть войну невозможно, заявил Лукашенко

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лукашенко заявил, что без наземной операции выиграть войну невозможно.
- Он также отметил важность оснащения армии современным вооружением.
- Последние конфликты это подтверждают, добавил президент Белоруссии.
МИНСК, 11 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам госпрограмм вооружения и гособоронзаказа заявил, что без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, выиграть войну невозможно.
«
"Последние конфликты об этом говорят. Допустим, вооруженное столкновение Ирана, Израиля и Соединенных Штатов Америки что показало? Бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну а наземная операция - это солдат обученный, наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле", - сказал Лукашенко, фрагмент совещания показал близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого".
Президент также отметил, что в начале года по его поручению государственным секретариатом Совета безопасности совместно с Комитетом государственного контроля проводилась комплексная проверка Вооруженных сил. "Меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, и прежде всего наша армия, в случае агрессии против Беларуси. Война - что будем делать", - сказал Лукашенко, отметив важность оснащения армии современным вооружением.
Масштабная проверка вооруженных сил по поручению президента проводилась в Белоруссии с 16 января. Глава государства приводил в боевую готовность воинские части, минуя министерство обороны и генеральный штаб вооруженных сил. Лукашенко держал ход проверки на личном контроле, регулярно заслушивая доклады государственного секретаря Совета безопасности. Проведенная проверка армии республики показала готовность и способность военных защитить страну, заявил госсекретарь белорусского совбеза Александр Вольфович.