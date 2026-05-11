Лукашенко призвал не бросаться на все виды вооружений в конфликтах

МИНСК, 11 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по программе вооружения потребовал "не бросаться" на все виды вооружений, задействованных в современных конфликтах.

Лукашенко в понедельник проводит совещание по результатам выполнения государственной программы вооружения на 2021–2025 годы и задачам на предстоящую пятилетку.

"Без оснащения войск современным вооружением решать задачи обороны невозможно. При этом хочу заметить, мы не должны бросаться на все виды вооружений, которые мы видим в современных конфликтах, или вы где-то в журнале прочитали, или вам кто-то сказал", - цитирует слова Лукашенко близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал " Пул Первого ".

По его словам, надо приобретать и создавать необходимое оружие.

"Во-первых, мы должны иметь то оружие, которым мы можем сегодня воспользоваться, с которым мы умеем обращаться, наши, прежде всего, офицеры. Во-вторых, надо учитывать театр будущих военных действий – территорию Белоруссии . Это не пустыня, это даже не украинские степи", - сказал президент.