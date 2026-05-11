Лукашенко призвал не бросаться на все виды вооружений в конфликтах - РИА Новости, 11.05.2026
12:18 11.05.2026
Лукашенко призвал не бросаться на все виды вооружений в конфликтах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание по результатам выполнения государственной программы вооружения на 2021–2025 годы.
  • Лукашенко призвал не бросаться на все виды вооружений, задействованных в современных конфликтах.
  • Президент подчеркнул важность наличия оружия, которым умеют пользоваться офицеры, и учета особенностей территории Белоруссии при выборе вооружений.
МИНСК, 11 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по программе вооружения потребовал "не бросаться" на все виды вооружений, задействованных в современных конфликтах.
Лукашенко в понедельник проводит совещание по результатам выполнения государственной программы вооружения на 2021–2025 годы и задачам на предстоящую пятилетку.
"Без оснащения войск современным вооружением решать задачи обороны невозможно. При этом хочу заметить, мы не должны бросаться на все виды вооружений, которые мы видим в современных конфликтах, или вы где-то в журнале прочитали, или вам кто-то сказал", - цитирует слова Лукашенко близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого".
По его словам, надо приобретать и создавать необходимое оружие.
"Во-первых, мы должны иметь то оружие, которым мы можем сегодня воспользоваться, с которым мы умеем обращаться, наши, прежде всего, офицеры. Во-вторых, надо учитывать театр будущих военных действий – территорию Белоруссии. Это не пустыня, это даже не украинские степи", - сказал президент.
Он добавил, что без обычного оружия, которым должен владеть солдат, никакую войну не выиграть.
