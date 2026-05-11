Дуа Липа подала иск против Samsung на 15 миллионов долларов - РИА Новости, 11.05.2026
12:55 11.05.2026
Дуа Липа подала иск против Samsung на 15 миллионов долларов

Дуа Липа подала иск против Samsung на 15 миллионов долларов из-за фото

© AP Photo / Joel C RyanБританская певица косовского происхождения Дуа Липа
Британская певица косовского происхождения Дуа Липа. Архивное фото
© AP Photo / Joel C Ryan
Британская певица косовского происхождения Дуа Липа. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дуа Липа подала иск против Samsung на 15 миллионов долларов.
  • Певица обвиняет компанию в незаконном использовании своего изображения на картонных коробках с телевизорами.
  • В иске утверждается, что изображение певицы создавало ложное впечатление ее одобрения продукта и побудило поклонников приобрести телевизоры.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Британская певица Дуа Липа подала иск на 15 миллионов долларов против компании Samsung, обвинив ее в незаконном использовании своего изображения, сообщает журнал People со ссылкой на судебные документы.
Согласно иску, поданному в окружной суд США в Калифорнии, Samsung использовал репортажный снимок 30-летней певицы на картонных коробках с телевизорами, продаваемыми по всей территории США.
«
"Изображение ложно создает впечатление, будто Липа одобряет продукт или связана с ним, что побудило потенциальных потребителей приобрести его", - говорится в иске.
В иске приводятся многочисленные сообщения в социальных сетях от поклонников, которые утверждали, что решили купить телевизор, увидев изображение Липы на коробке.
Обладательница премии "Грэмми" требует возмещения ущерба в размере не менее 15 миллионов долларов, а также прибыли от продажи телевизоров с этим изображением.
