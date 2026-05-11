Ученый рассказал, когда в России наступит астрономическое лето
03:05 11.05.2026
Ученый рассказал, когда в России наступит астрономическое лето

РИА Новости: астрономическое лето наступит в РФ 21 июня

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Астрономическое лето в России наступит в 11 часов дня 21 июня, в день летнего солнцестояния.
  • Весна начиналась в день весеннего равноденствия — 21 марта.
  • 21 июня склонение Солнца будет наибольшим в течение года и составит +23,5 градуса.
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Астрономическое лето в России наступит в 11 часов дня 21 июня, в день летнего солнцестояния, рассказала РИА Новости начальник методико-просветительского отдела Ярославского культурно-просветительского центра имени В.В. Терешковой Олеся Роменская.
"Астрономическая традиция делит сезоны по важным точкам видимого движения Солнца по эклиптике. Так, весна начиналась в день весеннего равноденствия - 21 марта, а астрономическое лето начнется в 11 часов 21 июня, в день летнего солнцестояния", - рассказала Роменская.
По мере движения Земли по своей орбите и вращения вокруг оси, мы видим, что высота Солнца над горизонтом каждый день меняется, меняются точки рассветов и закатов, рассказала собеседница. Положение Солнца на небе изменяется вдоль линии эклиптики - из-за движения Земли меняется угол, под которым мы видим Солнце на небе. Меняются небесные координаты.
"Склонение Солнца в 11 часов 21 июня будет наибольшим в течение года и составит +23,5 градуса. Высота светила над горизонтом в этот день также будет наибольшей. Астрономические координаты не заметны тем, кто не использует их в своей работе или хобби, однако можно обратить внимание на высоту Солнца около полудня - это будет самое высокое его положение в течение года. На следующий день оно почти не изменит свое положение, но будет чуть-чуть ниже, а продолжительность светового дня пойдет на убыль", - рассказала астроном.
