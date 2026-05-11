Внебиржевой курс доллара опустился ниже 74 рублей

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 74 рублей - впервые с 20 февраля 2023 года, следует из данных торгов.

К 11.18 мск курс доллара снижается на 55 копеек относительно предыдущего закрытия - до 73,7 рубля.

После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом 2024 года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже.