Гутерреш прокомментировал угрозы США в адрес Кубы
14:09 11.05.2026 (обновлено: 14:15 11.05.2026)
Гутерреш прокомментировал угрозы США в адрес Кубы

Гутерреш: военного решения вокруг Кубы нет

© AP Photo / Christine Armario — Флаг Кубы в Сантьяго
Флаг Кубы в Сантьяго. Архивное фото
ООН, 11 мая - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в понедельник на фоне угроз из США в адрес Кубы заявил, что военного решения у ситуации вокруг острова нет.
В воскресенье президент США Дональд Трамп заявлял, что США "займутся" Кубой, не уточнив при этом подробности своих планов. При этом позднее телеканал CNN сообщал, что американские военные с февраля значительно увеличили число разведывательных полетов у побережья острова.
"Мы считаем, что у ситуации вокруг Кубы нет никакого военного решения", - сказал генсек ООН журналистам, комментируя ситуацию вокруг острова.
