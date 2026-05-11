Гутерреш прокомментировал угрозы США в адрес Кубы

ООН, 11 мая - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в понедельник на фоне угроз из США в адрес Кубы заявил, что военного решения у ситуации вокруг острова нет.
В воскресенье президент США Дональд Трамп заявлял, что США "займутся" Кубой, не уточнив при этом подробности своих планов. При этом позднее телеканал CNN сообщал, что американские военные с февраля значительно увеличили число разведывательных полетов у побережья острова.
"Мы считаем, что у ситуации вокруг Кубы нет никакого военного решения", - сказал генсек ООН журналистам, комментируя ситуацию вокруг острова.