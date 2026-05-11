Глава Saudi Aramco прокомментировал текущий энергетический кризис

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Перебои в поставках через Ормузский пролив вызвали крупнейший в истории энергетический кризис, заявил глава Saudi Aramco Амин Нассер.

Нассер отметил, что это привело к потере почти миллиарда баррелей нефти и серьезно ударило по ряду критически важных отраслей, таких как сельское хозяйство, полупроводниковая промышленность, транспорт и нефтехимия.