Глава Saudi Aramco прокомментировал текущий энергетический кризис

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Перебои в поставках через Ормузский пролив вызвали крупнейший в истории энергетический кризис, заявил глава Saudi Aramco Амин Нассер.
"Перебои в торговле и судоходстве через Ормузский пролив вызвали крупнейший в истории энергетический кризис", - сказал он в ходе конференции с аналитиками по итогам первого квартала.
Нассер отметил, что это привело к потере почти миллиарда баррелей нефти и серьезно ударило по ряду критически важных отраслей, таких как сельское хозяйство, полупроводниковая промышленность, транспорт и нефтехимия.