Рейтинг@Mail.ru
Глава Saudi Aramco прокомментировал текущий энергетический кризис - РИА Новости, 11.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:43 11.05.2026
Глава Saudi Aramco прокомментировал текущий энергетический кризис

Глава Saudi Aramco Нассер назвал энергетический кризис крупнейшим в истории

© AP Photo / Hasan JamaliДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
© AP Photo / Hasan Jamali
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Saudi Aramco Амин Нассер заявил, что перебои в поставках через Ормузский пролив вызвали крупнейший в истории энергетический кризис.
  • По словам Нассера, это привело привел к потере почти миллиарда баррелей нефти и серьезно ударил по ряду критически важных отраслей.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Перебои в поставках через Ормузский пролив вызвали крупнейший в истории энергетический кризис, заявил глава Saudi Aramco Амин Нассер.
"Перебои в торговле и судоходстве через Ормузский пролив вызвали крупнейший в истории энергетический кризис", - сказал он в ходе конференции с аналитиками по итогам первого квартала.
Нассер отметил, что это привело к потере почти миллиарда баррелей нефти и серьезно ударило по ряду критически важных отраслей, таких как сельское хозяйство, полупроводниковая промышленность, транспорт и нефтехимия.
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Saudi Aramco временно перенаправит танкеры с нефтью в порт Янбу
7 марта, 23:47
 
В миреОрмузский проливSaudi Aramco
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала