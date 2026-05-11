20:38 11.05.2026 (обновлено: 20:40 11.05.2026)
Детские лагеря в России устойчивы ко всем внешним вызовам, заявил Кравцов

© РИА Новости / Нина Зотина
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Детские лагеря в России устойчивы ко всем внешним вызовам, заявил Сергей Кравцов.
  • Они имеют потенциал для дальнейшего развития, добавил глава Минпросвещения.
  • Министр считате, что включение центров "Орленок", "Алые паруса" и "Смена" в санкционный список ЕС подтверждает эффективность их работы.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Детские лагеря в России, несмотря на санкции ЕС, устойчивы ко всем внешним вызовам и имеют потенциал для дальнейшего развития, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
Лондон объявил в понедельник о введении санкций против 85 лиц и организаций. В частности, под ограничения попали российское Агентство социального проектирования, Севастопольский государственный университет и санаторий "Здравница" в Евпатории. Также в список попали Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин", несколько домов ребенка, молодежных центров и детских оздоровительных лагерей, крымский курорт "Солнечная Таврика", ряд НКО, уполномоченная по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко и уполномоченная по правам ребенка в Херсонской области Ирина Кравченко.
"Центры продолжают оставаться востребованными на международной арене, развивая партнерские связи и реализовывая проекты, которые способствуют межкультурному диалогу и обмену опытом. Это подтверждает их устойчивость к внешним вызовам и потенциал для дальнейшего развития", - сказал Кравцов, слова которого приводит пресс-служба министерства.

Министр добавил, что включение сразу трех всероссийских детских центров в санкционный список Евросоюза можно рассматривать как подтверждение эффективности работы "Орлёнка", "Алых парусов" и "Смены".
РоссияЛондонЕвпаторияСергей КравцовЕвросоюзСевастопольский государственный университет
 
 
