Детские лагеря в России устойчивы ко всем внешним вызовам, заявил Кравцов

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Детские лагеря в России, несмотря на санкции ЕС, устойчивы ко всем внешним вызовам и имеют потенциал для дальнейшего развития, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
Лондон объявил в понедельник о введении санкций против 85 лиц и организаций. В частности, под ограничения попали российское Агентство социального проектирования, Севастопольский государственный университет и санаторий "Здравница" в Евпатории. Также в список попали Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин", несколько домов ребенка, молодежных центров и детских оздоровительных лагерей, крымский курорт "Солнечная Таврика", ряд НКО, уполномоченная по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко и уполномоченная по правам ребенка в Херсонской области Ирина Кравченко.
"Центры продолжают оставаться востребованными на международной арене, развивая партнерские связи и реализовывая проекты, которые способствуют межкультурному диалогу и обмену опытом. Это подтверждает их устойчивость к внешним вызовам и потенциал для дальнейшего развития", - сказал Кравцов, слова которого приводит пресс-служба министерства.
Министр добавил, что включение сразу трех всероссийских детских центров в санкционный список Евросоюза можно рассматривать как подтверждение эффективности работы "Орлёнка", "Алых парусов" и "Смены".
23 октября 2025, 12:29