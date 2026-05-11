Рейтинг@Mail.ru
На Тенерифе временно пришвартовали лайнер со вспышкой хантавируса - РИА Новости, 11.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:34 11.05.2026
На Тенерифе временно пришвартовали лайнер со вспышкой хантавируса

На Тенерифе временно пришвартовали круизный лайнер MV Hondius

© REUTERS / Hannah McKayКруизный лайнер MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса
Круизный лайнер MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
© REUTERS / Hannah McKay
Круизный лайнер MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде, произошла вспышка хантавируса.
  • Лайнер временно пришвартовали в порту испанского острова Тенерифе из-за непогоды.
  • Испанские власти организовали поэтапную высадку и репатриацию пассажиров и части экипажа, после чего судно должно продолжить путь в Нидерланды для дезинфекции.
МАДРИД, 11 мая - РИА Новости. Лайнер MV Hondius, на борту которого ранее выявили вспышку хантавируса, временно пришвартовали в порту испанского острова Тенерифе из-за непогоды, сообщило министерство здравоохранения Испании.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила семь случаев заражения, три человека скончались.
"По рекомендации службы капитана порта и с учетом погодных условий, зарегистрированных в районе, MV Hondius временно остается пришвартованным в порту Гранадилья, чтобы обеспечить более безопасную и контролируемую операцию по высадке", - говорится в сообщении ведомства в соцсети X.
Ранее власти Испании сообщали, что судно должно было оставаться у Тенерифе в режиме якорной стоянки, а высадка пассажиров проходить поэтапно, по мере готовности рейсов для их репатриации.
Судно MV Hondius прибыло к острову Тенерифе после стоянки у Кабо-Верде. Испанские власти организовали поэтапную высадку и репатриацию пассажиров и части экипажа. После завершения их высадки судно должно продолжить путь в Нидерланды, где пройдет его дезинфекция.
Отрицательный тест на хантавирус - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
У граждан Турции, вернувшихся с лайнера MV Hondius, не выявили хантавирус
Вчера, 18:19
 
В миреТенерифеИспанияКабо-ВердеВОЗ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала