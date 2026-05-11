На Тенерифе временно пришвартовали лайнер со вспышкой хантавируса

МАДРИД, 11 мая - РИА Новости. Лайнер MV Hondius, на борту которого ранее выявили вспышку хантавируса, временно пришвартовали в порту испанского острова Тенерифе из-за непогоды, сообщило министерство здравоохранения Испании.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила семь случаев заражения, три человека скончались.
"По рекомендации службы капитана порта и с учетом погодных условий, зарегистрированных в районе, MV Hondius временно остается пришвартованным в порту Гранадилья, чтобы обеспечить более безопасную и контролируемую операцию по высадке", - говорится в сообщении ведомства в соцсети X.
Судно MV Hondius прибыло к острову Тенерифе после стоянки у Кабо-Верде. Испанские власти организовали поэтапную высадку и репатриацию пассажиров и части экипажа. После завершения их высадки судно должно продолжить путь в Нидерланды, где пройдет его дезинфекция.