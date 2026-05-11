Белый дом пригласил Маска и Кука сопровождать Трампа в Китае, пишут СМИ

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Белый дом приглашает крупных предпринимателей для сопровождения президента США Дональда Трампа во время его поездки в КНР на этой неделе, в список входят основатель Tesla Илон Маск, гендиректор Apple Тим Кук и другие, передает агентство Блумберг со ссылкой на чиновника.
"Белый дом приглашает Илона Маска из Tesla, Тима Кука из Apple Inc., (президента Boeing - ред.) Келли Ортберга,... а также руководителей других крупных компаний сопровождать президента Дональда Трампа в его поездке в Китай на этой неделе", - говорится в публикации агентства.
Как уточнил чиновник из Белого дома, в список приглашенных предпринимателей также входят главный исполнительный директор банка Goldman Sachs Дэвид Соломон, главный исполнительный директор финансового конгломерата Citigroup Джейн Фрейзер и президент Meta* (запрещена в РФ как экстремистская организация) Дина Пауэлл. Агентство уточняет, что Трампа будут также сопровождать в поездке президент MasterCard Майкл Мибах, глава Qualcomm Кристиано Амон и многие другие.
"Группа из более чем десятка топ-менеджеров сопровождает Трампа в этом визите, который, как надеется президент США, позволит заключить ряд деловых сделок и соглашений о закупках с Пекином. В ее состав входят в основном представители крупных финансовых, технологических, аэрокосмических и сельскохозяйственных компаний", - уточняет Блумебрг.
Как добавил агентству неназванный источник, в группу предпринимателей, которые поедут в Китай, не вошел глава Nvidia Дженсен Хуанг. По словам агентства, его исключение означает возможную проблему для компании, пытающейся экспортировать процессоры для искусственного интеллекта в КНР.
