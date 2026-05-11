Китай заявил о готовности укреплять сотрудничество с Россией
10:48 11.05.2026 (обновлено: 11:17 11.05.2026)
Китай заявил о готовности укреплять сотрудничество с Россией

Флаги России и Китая. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
ПЕКИН, 11 мая – РИА Новости. Китай готов укреплять сотрудничество с РФ в различных областях и содействовать построению более справедливой системы глобального управления, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
Ранее президент России Владимир Путин заявил журналистам, что взаимодействие России и Китая является фактором сдерживания и стабильности в мире.
"Китай готов продолжать придерживаться духа неизменного добрососедства, всестороннего стратегического взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества с Россией, постоянно укреплять сотрудничество в различных областях и содействовать построению более справедливой и рациональной системы глобального управления", - заявил Го Цзякунь.
Он добавил, что Россия и Китай в этом году отмечают 30-летие установления отношений партнерства и стратегического взаимодействия и 25-летие подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами, также 2026-2027 годы объявлены перекрестными Годами сотрудничества в области образования РФ и КНР.
"Это открывает новые исторические возможности для развития китайско-российских отношений", - отметил дипломат.
