Краткий пересказ от РИА ИИ
- Китай заявил о готовности расширять сотрудничество с США.
- По словам официального представителя МИД КНР Го Цзякуня, стороны могут урегулировать разногласия на основе принципов равенства, уважения и взаимной выгоды.
ПЕКИН, 11 мая - РИА Новости. Китай готов расширять сотрудничество и устранять разногласия с США, вместе привнося в мир больше стабильности и определенности, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
"Китай готов работать с США, чтобы на основе принципов равенства, уважения и взаимной выгоды расширять сотрудничество, урегулировать разногласия и привнести больше стабильности и определенности в мир, полный перемен и хаоса", - заявил Го Цзякунь.
Разворота к Азии может и не быть — поздно
27 февраля, 08:00