ЕС может перечислить первый транш Украине из кредита на следующей неделе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ЕС может сделать первый перевод Киеву из нового кредита на следующей неделе.
- Кредит Украине от ЕС составляет 90 миллиардов евро и будет возвращен только в случае выплаты «репараций» со стороны России.
БРЮССЕЛЬ, 11 мая - РИА Новости. ЕС может уже на следующей неделе сделать первый перевод Киеву из нового кредита на 90 миллиардов евро с гарантиями под общеевропейский бюджет, сообщила еврокомиссар Марта Кос.
"Я надеюсь, что на следующей неделе мы сможем произвести первый платеж", - сказала она.
Глава Евросовета Антониу Кошта 23 апреля заявил, что страны ЕС окончательно утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро, который Киев будет обязан вернуть только в случае выплаты "репараций" со стороны России. В МИД РФ не раз заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией неких репараций украинской стороне оторваны от реальности.
Медведев прокомментировал новый кредит Украине от ЕС
23 апреля, 19:39