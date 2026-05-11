Муфтий рассказал, как подготовиться к хаджу

Религия
 
04:16 11.05.2026
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Мусульманин перед хаджем должен привести в порядок свои дела, примириться с людьми, и исполниться намерения на паломничество, сказал РИА Новости заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ по международным делам и хаджу муфтий Рушан Аббясов.
Хадж – это паломничество в Мекку, которое каждый мусульманин обязан совершить хотя бы раз в жизни. В 2026 году он пройдет 25 и 26 мая перед праздником Курбан-байрам.
"Перед хаджем верующий должен искренне намериться совершить паломничество ради Всевышнего, привести в порядок свои дела, закрыть долги, примириться с людьми, попросить прощения у тех, кого мог обидеть", – сказал муфтий РИА Новости.
Не менее важны, добавил он, изучение обрядов хаджа, а также организация всего необходимого для паломничества.
"Важно позаботиться о своем здоровье, оформить все необходимые документы и следовать рекомендациям руководителей паломнических групп, чтобы поездка была безопасной и соответствовала установленным требованиям", – заключил Аббясов.
