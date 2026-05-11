К жителю Калининграда в дом ворвался лось

КАЛИНИНГРАД, 11 мая — РИА Новости. Лось ворвался в дом к жителю Калининграда, разбил стекло и упал в бассейн без воды, его спасли и вывезли в лес, сообщает пресс-служба администрации Калининграда.

"Вчера, примерно в 10 часов вечера, на 112 поступил сигнал от жителя улицы. Воздушной. К нему в дом ворвался... лось. Животное разбило панорамное стекло в жилище и упало в бассейн без воды", - говорится в сообщении администрации Калининграда на платформе "Макс".

На место происшествия прибыли сотрудники минприроды, ветеринары калининградского зоопарка, спасатели калининградского спасотряда МЧС России , сотрудники МКУ "УГО и ЧС города Калининграда" и предприятия "Чистота".

"Лосяш был усыплен, после чего погружен в кузов машины и вывезен в лес. Там он отошел от наркоза и пошел дальше по своим делам", - добавили в администрации.