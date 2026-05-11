17:41 11.05.2026 (обновлено: 18:21 11.05.2026)
Умер участник эвакуации пассажиров с судна, где выявили хантавирус

Испанский гвардеец умер от инфаркта при эвакуации пассажиров с судна MV Hondius

© REUTERS / Hannah McKay — Пассажиры круизного лайнера MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса
Пассажиры круизного лайнера MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При эвакуации пассажиров с судна, где выявили вспышку хантавируса, умер сотрудник Гражданской гвардии Испании.
  • Смерть наступила от инфаркта.
  • До сих пор подтвержденных случаев заражения было семь, три — смертельные.
МАДРИД, 11 мая — РИА Новости. При эвакуации пассажиров с судна, где выявили вспышку хантавируса, от инфаркта умер сотрудник Гражданской гвардии Испании, заявил глава МВД королевства Фернандо Гранде-Марласка.
"Хочу выразить соболезнования семье, друзьям и, конечно, Гражданской гвардии. Это был гвардеец с большим опытом службы и абсолютно достойной восхищения самоотдачей", — сказал он.

Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила семь случаев заражения, три из которых оказались смертельными.
После стоянки у Кабо-Верде судно прибыло к острову Тенерифе. Испанские власти организовали поэтапную высадку и возвращение людей на родину. Россиянин из состава экипажа продолжит путь в Нидерланды, где лайнер пройдет дезинфекцию.
