Умер участник эвакуации пассажиров с судна, где выявили хантавирус

МАДРИД, 11 мая — РИА Новости. При эвакуации пассажиров с судна, где выявили вспышку хантавируса, от инфаркта умер сотрудник Гражданской гвардии Испании, заявил глава МВД королевства Фернандо Гранде-Марласка.
«
"Хочу выразить соболезнования семье, друзьям и, конечно, Гражданской гвардии. Это был гвардеец с большим опытом службы и абсолютно достойной восхищения самоотдачей", — сказал он.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила семь случаев заражения, три из которых оказались смертельными.
После стоянки у Кабо-Верде судно прибыло к острову Тенерифе. Испанские власти организовали поэтапную высадку и возвращение людей на родину. Россиянин из состава экипажа продолжит путь в Нидерланды, где лайнер пройдет дезинфекцию.