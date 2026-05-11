СМИ: Иран установил конкретный срок разморозки заблокированных США активов
23:35 11.05.2026
СМИ: Иран установил конкретный срок разморозки заблокированных США активов

© AP Photo / Vahid Salemi — Флаг Ирана в Тегеране
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран через посредничество Пакистана передал США ответ на предложение по завершению конфликта.
  • В своем ответе Иран установил конкретный срок разморозки заблокированных США иранских активов.
  • Ответ Тегерана включает в себя пункты по остановке войны, снятию блокады США, разморозке иранских активов, обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе и установлению безопасности на Ближнем Востоке и в Ливане.
ТЕГЕРАН, 11 мая - РИА Новости. Иран в своем ответе на американское мирное предложение установил конкретный срок разморозки заблокированных США иранских активов, передает агентство Tasnim со ссылкой на источник, близкий к переговорной группе.
Иран 10 мая через посредничество Пакистана передал США ответ на американское предложение по завершению конфликта.
"Иран в своем плане-предложении установил конкретный срок разморозки заблокированных денег. США в своем плане написали, что разморозят заблокированные деньги Ирана, однако Иран настоял, что деньги должны быть разморожены в установленный срок", - приводит слова источника Tasnim.
Источник отметил, что, вопреки сообщениям некоторых западных СМИ, в тексте иранского предложения не говорится ничего о разрешении возможного вывоза обогащенных ядерных веществ из страны.
Официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи заявил в понедельник, что ответ Тегерана включает в себя пункты по остановке войны, снятию блокады США, разморозке иранских активов, обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе и установлению безопасности на Ближнем Востоке и в Ливане.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
