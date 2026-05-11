СМИ: Иран установил конкретный срок разморозки заблокированных США активов

ТЕГЕРАН, 11 мая - РИА Новости. Иран в своем ответе на американское мирное предложение установил конкретный срок разморозки заблокированных США иранских активов, передает агентство Tasnim со ссылкой на источник, близкий к переговорной группе.

Источник отметил, что, вопреки сообщениям некоторых западных СМИ, в тексте иранского предложения не говорится ничего о разрешении возможного вывоза обогащенных ядерных веществ из страны.