Иран ожидает официального ответа США через Пакистан, сообщило IRNA - РИА Новости, 11.05.2026
22:27 11.05.2026
© AP Photo / Vahid Salemi — Флаг Ирана в Тегеране
  • Иран ожидает официального ответа США через посредничество Пакистана.
  • ИРИ передала США ответ на американское предложение по завершению конфликта, который включает пункты по остановке войны, снятию блокады США, разморозке иранских активов и другим вопросам.
  • Ответ Тегерана основан на нескольких условиях, включая подписание предварительного меморандума и период технических переговоров длительностью 30 дней с возможностью продления.
ТЕГЕРАН, 11 мая - РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа в социальных сетях и СМИ не являются основанием для принятия Ираном решений в дипломатическом процессе, Тегеран, видимо, ожидает официального ответа США через посредничество Пакистана, передает иранское агентство IRNA.
Иран 10 мая через посредничество Пакистана передал США ответ на американское предложение по завершению конфликта.
"Выражение Трампом мнения в социальных сетях и через интервью СМИ не являются основанием для принятия решений в дипломатическом процессе. Видимо, Тегеран продолжит ожидать официального ответа США через посредничество Пакистана", - говорится в сообщении.
По информации агентства, предложение Тегерана основано на нескольких условиях. Сначала между сторонами должен быть подписан предварительный меморандум, который ляжет в основу окончательного соглашения. После подписания меморандума предусмотрен период длительностью 30 дней с возможностью продления для проведения технических переговоров.
Официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи заявил в понедельник, что ответ Тегерана включает в себя пункты по остановке войны, снятию блокады США, разморозке иранских активов, обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе и установлению безопасности на Ближнем Востоке и в Ливане.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
