Иран ожидает официального ответа США через Пакистан, сообщило IRNA

ТЕГЕРАН, 11 мая - РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа в социальных сетях и СМИ не являются основанием для принятия Ираном решений в дипломатическом процессе, Тегеран, видимо, ожидает официального ответа США через посредничество Пакистана, передает иранское агентство IRNA.
По информации агентства, предложение Тегерана основано на нескольких условиях. Сначала между сторонами должен быть подписан предварительный меморандум, который ляжет в основу окончательного соглашения. После подписания меморандума предусмотрен период длительностью 30 дней с возможностью продления для проведения технических переговоров.
Официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи заявил в понедельник, что ответ Тегерана включает в себя пункты по остановке войны, снятию блокады США, разморозке иранских активов, обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе и установлению безопасности на Ближнем Востоке и в Ливане.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.