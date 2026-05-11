Иран не исключил переговоров с США по теме атома

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран не исключил проведение переговоров с США по ядерному вопросу в будущем.
- Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что на текущем этапе внимание Ирана сосредоточено на прекращении войны.
- Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов после объявления о прекращении огня между Вашингтоном и Тегераном.
ТЕГЕРАН, 11 мая - РИА Новости. Иран не исключил проведение переговоров с США по ядерному вопросу в будущем, готов обсуждать его, когда придет время, заявил в понедельник в ходе брифинга официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"На текущем этапе наше внимание сосредоточено на прекращении войны. Какие решения будут приняты позже по ядерному вопросу, иранским ядерным материалам и вопросам, связанным с обогащением урана, и какие варианты мы будем рассматривать, - это все вопросы, которые мы обязательно обсудим, когда придет время", - сказал Багаи.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.