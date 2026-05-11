Иран не исключил переговоров с США по теме атома

ТЕГЕРАН, 11 мая - РИА Новости. Иран не исключил проведение переговоров с США по ядерному вопросу в будущем, готов обсуждать его, когда придет время, заявил в понедельник в ходе брифинга официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

"На текущем этапе наше внимание сосредоточено на прекращении войны. Какие решения будут приняты позже по ядерному вопросу, иранским ядерным материалам и вопросам, связанным с обогащением урана, и какие варианты мы будем рассматривать, - это все вопросы, которые мы обязательно обсудим, когда придет время", - сказал Багаи.