Рейтинг@Mail.ru
Ветврач рассказала, как распознать инсульт у питомца - РИА Новости, 11.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:07 11.05.2026
Ветврач рассказала, как распознать инсульт у питомца

РИА Новости: животное с инсультом может перестать отзываться на кличку

© РИА Новости / Александр КряжевОсмотр кошки в ветеринарной клинике
Осмотр кошки в ветеринарной клинике - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Осмотр кошки в ветеринарной клинике. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При инсульте у питомца меняется поведение: он может перестать отзываться на кличку и узнавать хозяина, ходить по кругу с опущенной вниз головой, у него могут появиться признаки нарушения координации и рефлексов.
  • В зоне риска — собаки и кошки старше семи лет с предрасполагающими заболеваниями, для остальных питомцев опасность представляют врожденные и аутоиммунные заболевания.
  • При проявлении любых неврологических симптомов рекомендуется незамедлительно показать животное ветеринарному специалисту.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Животное, у которого случился инсульт, может перестать отзываться на кличку и узнавать хозяина, также питомец может ходить по кругу с опущенной вниз головой, изгибая туловище в одну сторону, рассказала в беседе с РИА Новости ветеринарный врач Советской государственной ветклиники Елизавета Бабаева.
Специалист отметила, что домашние питомцы не так сильно предрасположены к инсульту, как люди. По ее словам, в зоне риска - собаки и кошки старше семи лет, имеющие предрасполагающие заболевания. Для остальных питомцев опасность представляют врожденные и аутоиммунные заболевания.
"Во-первых, (при инсульте - ред.) меняется поведение питомца. Возможна утрата условных рефлексов, когда собака может не реагировать на команды и кличку, а также не узнавать хозяина. Может появиться агрессивное, чрезмерно возбужденное поведение. Питомец может ходить по кругу с опущенной вниз головой, изгибая туловище в одну сторону. Также появляются признаки нарушения координации, рефлексов, возможны асимметрия или паралич части морды", - рассказала Бабаева.
По словам ветврача, при инсульте у животного могут непроизвольно двигаться или подергиваться глазные яблоки, размер и форма зрачков может быть разной, также возможны припадки, а в тяжелых случаях нарушение дыхания и отказ конечностей.
"При проявлении любых неврологических симптомов рекомендуется незамедлительно показать животное врачу. Обратиться можно к любому ветеринарному специалисту для оказания первичной помощи, здесь важна оперативность, далее лечение и восстановление животного проводится под наблюдением ветврача-невролога", - пояснила Бабаева.
Собака породы Веймаранер - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
Ветврач объяснила, почему у собак не бывает клинического авитаминоза
16 апреля, 16:43
 
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала