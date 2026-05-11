Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили выплачивать многодетным компенсацию на покупку полиса ОСАГО - РИА Новости, 11.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:10 11.05.2026
В ГД предложили выплачивать многодетным компенсацию на покупку полиса ОСАГО

Миронов предложил выплачивать многодетным компенсацию на покупку полиса ОСАГО

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкСергей Миронов
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Сергей Миронов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил выплачивать многодетным семьям компенсацию по ОСАГО.
  • Компенсация может составить 100% стоимости уплаченной страховой премии в пределах 10 тысяч рублей с возможной ежегодной индексацией.
  • Право на компенсацию предлагается предоставить многодетным семьям со среднедушевым доходом не более двух размеров прожиточного минимума на каждого члена семьи.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил выплачивать многодетным семьям компенсацию в размере 100% стоимости уплаченной страховой премии по договору ОСАГО в пределах 10 тысяч рублей.
Официальное обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину имеется в распоряжении РИА Новости.
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
Миронов предложил выделить СНТ средства для строительства дорог
5 мая, 01:09
"Предлагается установить компенсацию в размере 100% стоимости уплаченной страховой премии по договору ОСАГО в пределах установленного лимита, но не более 10 тысяч рублей", - сказано в обращении.
В беседе с РИА Новости Миронов пояснил, что предлагается выплачивать такую компенсацию в пределах лимита 10 тысяч рублей, а также с возможной ежегодной индексацией с учетом инфляции и изменения базовых ставок страховых тарифов.
"Предоставлять компенсацию предлагаю многодетным семьям со среднедушевым доходом не более двух размеров прожиточного минимума на каждого члена семьи", – уточнил политик.
Он отметил, что страхование гражданской ответственности является обязательным для всех автовладельцев.
"По данным Российского союза автостраховщиков, в первом квартале 2026 года средняя стоимость страховки составила около 7,5 тысяч рублей", - рассказал Миронов.
Лидер партии напомнил, что в России действует система мер социальной поддержки многодетных семей: она включает льготы на оплату коммунальных услуг, предоставление земельных участков, частичное освобождение от транспортного налога, но затраты на обязательное страхование автогражданской ответственности государство не компенсирует.
Руководитель фракции Справедливая Россия - За правду в Государственной Думе РФ Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Миронов предложил ввести новые налоги для маркетплейсов
6 мая, 04:52
 
ОбществоРоссияСергей МироновГосдума РФРоссийский союз автостраховщиковОСАГО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала