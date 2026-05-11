В ГД предложили выплачивать многодетным компенсацию на покупку полиса ОСАГО

Краткий пересказ от РИА ИИ Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил выплачивать многодетным семьям компенсацию по ОСАГО.

Компенсация может составить 100% стоимости уплаченной страховой премии в пределах 10 тысяч рублей с возможной ежегодной индексацией.

Право на компенсацию предлагается предоставить многодетным семьям со среднедушевым доходом не более двух размеров прожиточного минимума на каждого члена семьи.

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил выплачивать многодетным семьям компенсацию в размере 100% стоимости уплаченной страховой премии по договору ОСАГО в пределах 10 тысяч рублей.

Официальное обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину имеется в распоряжении РИА Новости.

"Предлагается установить компенсацию в размере 100% стоимости уплаченной страховой премии по договор у ОСА ГО в пределах установленного лимита, но не более 10 тысяч рублей", - сказано в обращении.

В беседе с РИА Новости Миронов пояснил, что предлагается выплачивать такую компенсацию в пределах лимита 10 тысяч рублей, а также с возможной ежегодной индексацией с учетом инфляции и изменения базовых ставок страховых тарифов.

"Предоставлять компенсацию предлагаю многодетным семьям со среднедушевым доходом не более двух размеров прожиточного минимума на каждого члена семьи", – уточнил политик.

Он отметил, что страхование гражданской ответственности является обязательным для всех автовладельцев.

"По данным Российского союза автостраховщиков , в первом квартале 2026 года средняя стоимость страховки составила около 7,5 тысяч рублей", - рассказал Миронов.