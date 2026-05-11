Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали об изменениях в квитанциях за услуги ЖКХ - РИА Новости, 11.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:17 11.05.2026
В Госдуме рассказали об изменениях в квитанциях за услуги ЖКХ

РИА Новости: изменения в квитанциях за услуги ЖКХ не влияют на сумму начислений

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДенежные купюры и квитанция за оплату коммунальных услуг
Денежные купюры и квитанция за оплату коммунальных услуг - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Денежные купюры и квитанция за оплату коммунальных услуг. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В квитанциях за жилищно-коммунальные услуги термин «приватизированная собственность» заменен на «частная».
  • Изменение формулировки связано с унификацией данных в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).
  • Замена термина не влияет на сумму начислений за ЖКУ.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Изменение термина "приватизированная собственность" на "частная" в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги связано с унификацией данных в ЕГРН и не влияет на сумму начислений, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
Парламентарий пояснил, что граждане в своих обращениях сообщают об изменении формулировки в квитанциях за ЖКУ: вместо "приватизированная собственность" теперь указывается "частная".
Счета на оплату ЖКХ - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Юрист рассказал, как списать задолженность по ЖКХ
27 апреля, 02:48
"Данная корректировка сделана с целью унификации данных в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) и платежках", - сказал Кошелев.
По его словам, ранее использовавшееся слово "приватизированная" описывало процесс получения жилья, а "частная собственность" - это установленный юридический статус, обозначающий право владения, пользования и распоряжения. Он уточнил, что, согласно закону, имущество, принадлежащее гражданам, является именно частной собственностью.
"Важно понимать, что на размере начислений за ЖКУ эта замена слов никак не отразилась, так как расчеты зависят от площади помещения, количества проживающих и показаний приборов учета, а не от того, как именно была получена квартира - приватизирована, куплена или подарена", - заключил депутат.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
В Госдуме предложили ввести институт омбудсмена в сфере ЖКХ
22 апреля, 12:58
 
ЖильеВладимир КошелевГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала