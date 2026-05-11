В Госдуме рассказали об изменениях в квитанциях за услуги ЖКХ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В квитанциях за жилищно-коммунальные услуги термин «приватизированная собственность» заменен на «частная».
- Изменение формулировки связано с унификацией данных в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).
- Замена термина не влияет на сумму начислений за ЖКУ.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Изменение термина "приватизированная собственность" на "частная" в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги связано с унификацией данных в ЕГРН и не влияет на сумму начислений, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
Парламентарий пояснил, что граждане в своих обращениях сообщают об изменении формулировки в квитанциях за ЖКУ: вместо "приватизированная собственность" теперь указывается "частная".
"Данная корректировка сделана с целью унификации данных в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) и платежках", - сказал Кошелев.
По его словам, ранее использовавшееся слово "приватизированная" описывало процесс получения жилья, а "частная собственность" - это установленный юридический статус, обозначающий право владения, пользования и распоряжения. Он уточнил, что, согласно закону, имущество, принадлежащее гражданам, является именно частной собственностью.
"Важно понимать, что на размере начислений за ЖКУ эта замена слов никак не отразилась, так как расчеты зависят от площади помещения, количества проживающих и показаний приборов учета, а не от того, как именно была получена квартира - приватизирована, куплена или подарена", - заключил депутат.
