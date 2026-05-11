В Госдуме рассказали об изменениях в квитанциях за услуги ЖКХ

Краткий пересказ от РИА ИИ В квитанциях за жилищно-коммунальные услуги термин «приватизированная собственность» заменен на «частная».

Изменение формулировки связано с унификацией данных в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Замена термина не влияет на сумму начислений за ЖКУ.

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Изменение термина "приватизированная собственность" на "частная" в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги связано с унификацией данных в ЕГРН и не влияет на сумму начислений, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Парламентарий пояснил, что граждане в своих обращениях сообщают об изменении формулировки в квитанциях за ЖКУ: вместо "приватизированная собственность" теперь указывается "частная".

"Данная корректировка сделана с целью унификации данных в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) и платежках", - сказал Кошелев

По его словам, ранее использовавшееся слово "приватизированная" описывало процесс получения жилья, а "частная собственность" - это установленный юридический статус, обозначающий право владения, пользования и распоряжения. Он уточнил, что, согласно закону, имущество, принадлежащее гражданам, является именно частной собственностью.