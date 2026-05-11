Глава МИД Израиля осудил ЕС за санкции против еврейских поселенцев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар осудил ЕС за введение санкций в отношении еврейских поселенцев на Западном берегу реки Иордан.
- Кая Каллас подтвердила, что ЕС согласовал введение санкций против «агрессивно настроенных» израильских поселенцев и высокопоставленных представителей ХАМАС.
- Гидеон Саар заявил, что Израиль отвергает решение о введении санкций против израильских граждан и организаций, считая это произвольным и политически мотивированным решением.
ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар осудил ЕС за введение санкций в отношении еврейских поселенцев на Западном берегу реки Иордан, отметив, что подобная политика не увенчается успехом.
В понедельник глава дипломатии ЕС Кая Каллас подтвердила, что блок согласовал введение санкций против "агрессивно настроенных" израильских поселенцев на Западном берегу. По ее словам, страны Евросоюза также согласовали новые санкции против высокопоставленных представителей палестинского движения ХАМАС. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что в ЕС согласовали введение санкций против израильских организаций, поддерживающих строительство поселений на территории Западного берега.
«
"Израиль решительно отвергает решение о введении санкций против израильских граждан и организаций. Европейский союз произвольно и по политическим мотивам решил ввести санкции против израильских граждан и организаций из-за их политических взглядов и без каких-либо оснований", - говорится в заявлении Саара в соцсети X.
Саар также назвал "возмутительной и неприемлемой" параллель, которую Европейский союз провел между израильскими гражданами и членами радикального палестинского движения ХАМАС. По его словам, это абсолютно искаженное моральное "уравнение".
«
"Израиль всегда отстаивал, отстаивает и будет продолжать отстаивать право евреев селиться в сердце нашей родины... Это моральное и историческое право признано также и законами народов мира, и ни один субъект не может отнять его у еврейского народа. Попытка навязать политические взгляды посредством санкций неприемлема и не увенчается успехом", - заключил министр.
Поселенческая политика Израиля на Западном берегу реки Иордан является одной из основных проблем в отношениях Израиля с международным сообществом и палестинской автономией. Кроме того, она служит одним из препятствий в поисках мира с палестинцами, которые воспринимают ее как политику закрепления еврейского государства на палестинских территориях.
Еврейские поселенцы подожгли мечеть на Западном берегу Иордана
13 ноября 2025, 12:10