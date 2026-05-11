Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев назвал суперсилу Стармера - РИА Новости, 11.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:36 11.05.2026
Дмитриев назвал суперсилу Стармера

Дмитриев назвал вечную неправоту Стармера его суперсилой

© AP Photo / Frank AugsteinПремьер-министр Великобритании Кир Стармер во время пресс-конференции в Лондоне
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время пресс-конференции в Лондоне - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
© AP Photo / Frank Augstein
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время пресс-конференции в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что вечная неправота премьер-министра Великобритании Кира Стармера является его суперсилой.
  • Правящая в Великобритании партия лейбористов по итогам местных выборов потеряла почти 1 200 из более чем 2 200 мест в муниципальных советах и контроль над 36 советами.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что вечная неправота премьер-министра Великобритании Кира Стармера является его суперсилой.
"После того, как Стармер уйдет в отставку, ведущие фирмы наймут его в качестве советника, а затем сделают прямо противоположное его совету. Всегда быть неправым - это суперсила", - написал Дмитриев в соцсети X.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
"Публично унижают": во Франции набросились на Мерца после слов о России
Вчера, 06:22
Так глава РФПИ прокомментировал анонс Стармера в той же социальной сети о его речи.
В понедельник премьер-министр Великобритании в своей речи пообещал "противостоять серьезным вызовам", стоящим перед Соединенным Королевством, на фоне растущего давления на его руководство.
Ранее Дмитриев поделился прогнозом о том, что Стармер уйдет со своего поста уже на этой неделе. До этого около 30 членов британского парламента от Лейбористской партии призвали Стармера подать в отставку после провала на выборах.
Газета Observer после интервью со Стармером сообщила, что он, несмотря на провал лейбористов на местных выборах, заявил, что намерен оставаться на посту премьера еще 10 лет.
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
Стармер может уйти с поста в результате революции, заявил Дмитриев
1 апреля, 05:45
Правящая в Великобритании партия лейбористов по итогам местных выборов потеряла почти 1 200 из более 2 200 мест в муниципальных советах. Лейбористы также потеряли контроль над 36 советами. При этом партия по-прежнему контролирует большинство мест в 28 советах, что больше, чем у любой другой партии. Лейбористы также получили только девять из 96 мест в валлийском Сенедде (парламенте) и 17 из 129 мест в шотландском парламенте.
Основным победителем стала правая партия Reform UK, набрав порядка 1 400 мест. Ранее у партии было менее 100 мест.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Дмитриев вновь призвал британского премьера уйти в отставку
23 февраля, 10:43
 
В миреВеликобританияРоссияКир СтармерКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийЛейбористская партия Великобритании
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала