Дмитриев назвал суперсилу Стармера

© AP Photo / Frank Augstein Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время пресс-конференции в Лондоне

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что вечная неправота премьер-министра Великобритании Кира Стармера является его суперсилой.

соцсети X. "После того, как Стармер уйдет в отставку, ведущие фирмы наймут его в качестве советника, а затем сделают прямо противоположное его совету. Всегда быть неправым - это суперсила", - написал Дмитриев

Так глава РФПИ прокомментировал анонс Стармера в той же социальной сети о его речи.

В понедельник премьер-министр Великобритании в своей речи пообещал "противостоять серьезным вызовам", стоящим перед Соединенным Королевством, на фоне растущего давления на его руководство.

Ранее Дмитриев поделился прогнозом о том, что Стармер уйдет со своего поста уже на этой неделе. До этого около 30 членов британского парламента от Лейбористской партии призвали Стармера подать в отставку после провала на выборах.

Газета Observer после интервью со Стармером сообщила, что он, несмотря на провал лейбористов на местных выборах, заявил, что намерен оставаться на посту премьера еще 10 лет.

Правящая в Великобритании партия лейбористов по итогам местных выборов потеряла почти 1 200 из более 2 200 мест в муниципальных советах. Лейбористы также потеряли контроль над 36 советами. При этом партия по-прежнему контролирует большинство мест в 28 советах, что больше, чем у любой другой партии. Лейбористы также получили только девять из 96 мест в валлийском Сенедде (парламенте) и 17 из 129 мест в шотландском парламенте.