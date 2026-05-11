Генсек ООН оценил риск вспышки хантавируса

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш заявил, что риск для общественности от вспышки хантавируса остается низким.
- Гуттереш подчеркнул важность международных усилий по контролю за вспышкой вируса на круизном лайнере MV Hondius.
- Вспышка хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде, подтверждены семь случаев заражения, три человека скончались.
ООН, 11 мая - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш в понедельник заявил, что риск для общественности от вспышки хантавируса остается низким, но подчеркнул важность усилий по контролю за ней.
Он выразил поддержку правительствам всех стран, которые в данный момент работают со Всемирной организацией здравоохранения по контролю за вспышкой вируса.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила семь случаев заражения, три человека скончались. В минувшее воскресенье судно MV Hondius прибыло к берегам острова Тенерифе Канарского архипелага.