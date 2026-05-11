Запасы газа в подземных хранилищах Европы достигли 35 процентов

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Уровень заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе достиг 35,05% по состоянию на 10 мая, в них находится примерно 35 миллиардов кубометров газа, следует из данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).
Это на 29,1 процентного пункта меньше, чем год назад, и на 12,4 процентного пункта ниже среднего уровня для этой даты за последние пять лет.
Меньше этого уровня заполненность газохранилищ опускалась только в период 2021 года. Тогда этот показатель составлял 31,36%.