Запасы газа в подземных хранилищах Европы достигли 35 процентов

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Уровень заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе достиг 35,05% по состоянию на 10 мая, в них находится примерно 35 миллиардов кубометров газа, следует из данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).

Это на 29,1 процентного пункта меньше, чем год назад, и на 12,4 процентного пункта ниже среднего уровня для этой даты за последние пять лет.