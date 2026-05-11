Фонд Печерского призвал увековечить память героев Сопротивления

03:43 11.05.2026 (обновлено: 03:47 11.05.2026)
Фонд Печерского призвал более системно увековечить память героев Сопротивления

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель правления Фонда Александра Печерского Илья Васильев заявил о необходимости собрать явление сопротивления в единую картину для увековечивания памяти участников.
  • Васильев отметил, что память о сопротивлении фрагментирована, и подчеркнул важность целостного понимания борьбы на всех уровнях.
  • Фонд работает над большими документальными циклами, которые объединят различные формы сопротивления и покажут их как единый феномен.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Для увековечивания памяти участников антинацистского сопротивления необходимо собрать это явление в единую картину, заявил РИА Новости председатель правления Фонда Александра Печерского, занимающегося увековечением памяти участников сопротивления, Илья Васильев.
Отвечая на вопрос о том, что ещё предстоит сделать для увековечения памяти участников Сопротивления, он указал, что "прежде всего — собрать это явление в единую картину".
"Сегодня память о сопротивлении во многом фрагментирована: отдельно говорят о партизанах, отдельно — о подпольщиках на оккупированных территориях, отдельно — о восстаниях и подполье в нацистских концлагерях, а между тем речь идёт об одном и том же процессе — о разных формах одной борьбы", - пояснил Васильев.
По его словам, "важно вернуть целостное понимание того, что сопротивление существовало на всех уровнях: это и партизанское движение на территории Советского Союза, и подпольные организации в оккупированных городах и селах, и лагерное подполье, где люди продолжали борьбу в условиях, которые, казалось бы, полностью её исключают".
Васильев заметил, что, "как показывают исследования, для самих участников это было своеобразным продолжением войны на том участке фронта, который проходил через оккупацию и лагеря".
Он также выделил значимость работы с именами. "Мы до сих пор знаем лишь малую часть участников этого движения, но огромное количество людей — особенно среди подпольщиков и узников лагерей — остаются безвестными: их истории лежат в архивах, их вклад не встроен в общий исторический нарратив, и эту работу ещё предстоит сделать", - отметил он.
"И, наконец, необходимо создавать современные формы осмысления — в том числе через кино",- добавил председатель правления Фонда.
"Сейчас мы как раз работаем над большими документальными циклами, которые объединяет все эти линии: партизанское движение, подполье на оккупированных территориях и сопротивление в концлагерях", - поделился он.
Васильев добавил, что "для нас важно показать это как единый феномен, который охватывал миллионы людей и стал одной из ключевых форм борьбы с нацизмом".
"Именно в этом, на мой взгляд, сегодня и состоит главная задача — сохранять память и делать её целостной, точной и основанной на реальных событиях и судьбах", - подчеркнул Илья Васильев.
