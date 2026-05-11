Брюссель поддержит Ереван в его желании стать членом ЕС, заявили в ЕК - РИА Новости, 11.05.2026
10:08 11.05.2026
Брюссель поддержит Ереван в его желании стать членом ЕС, заявили в ЕК

Еврокомиссар Кос: ЕС поддержит Армению в ее желании стать членом союза

© REUTERS / Yves Herman — Флаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евросоюз поддержит Армению в ее желании стать членом ЕС, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.
  • Президент России Владимир Путин предложил обсудить вопрос о планах Армении по вступлению в ЕС на очередном саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
  • Президент РФ заявил, что для Еревана было бы правильным провести референдум о развитии сотрудничества с Евросоюзом.
БРЮССЕЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Евросоюз поддержит Армению в ее желании стать членом ЕС, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, комментируя последние заявления по членству республики в ЕС и ЕАЭС.
"Встреча европейского политического сообщества, а также саммит ЕС-Армения показали, каким путем они (Армения - ред.) хотят идти, и Европа их поддержит", - сказала она в Брюсселе.
Президент России Владимир Путин на пресс-подходе в минувшую субботу предложил обсудить вопрос о планах Армении по ЕС на очередном саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно заявлял, что страна хочет стать членом Евросоюза, но для этого нужно соответствовать его стандартам. При этом Путин во время переговоров с Пашиняном 1 апреля отметил, что нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭС невозможно по определению, это вопрос экономического характера.
Президент РФ заявил, что для Еревана было бы правильным по отношению к гражданам Армении и к России, как к главному экономическому партнеру республики, провести референдум о развитии сотрудничества с Евросоюзом. В таком случае Россия могла бы сделать соответствующие выводы и пойти по пути "мягкого, интеллигентного и взаимовыгодного развода".
