Брюссель поддержит Ереван в его желании стать членом ЕС, заявили в ЕК

БРЮССЕЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Евросоюз поддержит Армению в ее желании стать членом ЕС, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, комментируя последние заявления по членству республики в ЕС и ЕАЭС.
Президент России Владимир Путин на пресс-подходе в минувшую субботу предложил обсудить вопрос о планах Армении по ЕС на очередном саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно заявлял, что страна хочет стать членом Евросоюза, но для этого нужно соответствовать его стандартам. При этом Путин во время переговоров с Пашиняном 1 апреля отметил, что нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭС невозможно по определению, это вопрос экономического характера.
Президент РФ заявил, что для Еревана было бы правильным по отношению к гражданам Армении и к России, как к главному экономическому партнеру республики, провести референдум о развитии сотрудничества с Евросоюзом. В таком случае Россия могла бы сделать соответствующие выводы и пойти по пути "мягкого, интеллигентного и взаимовыгодного развода".