20:06 11.05.2026
СМИ: Европа стала скептически относиться к инициативе PURL по Украине

WP: Европа стала скептически относиться к программе PURL по оружию для Украины

  • Ряд европейских стран стал скептически относиться к инициативе PURL по быстрым поставкам вооружения Украине через взносы стран НАТО.
  • Европейские страны обеспокоены нехваткой американского оружия и задержками поставок на Украину, а также отсутствием ясности в расходовании средств по программе PURL.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Ряд европейских стран стал скептически относиться к инициативе PURL, предусматривающей быстрые поставки вооружения Украине через взносы стран НАТО, и боятся выделять новые средства, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники.
Как пишет газета, европейские чиновники все больше обеспокоены тем, что нехватка американского оружия, которая уже влияет на их собственные заказы, может также привести к задержкам поставок на Украину. Неназванный европейский чиновник в беседе с изданием объяснил сомнения европейцев растущим недоверием и отсутствием ясности в том, что произойдет с деньгами.
"Союзники США в Европе все больше обеспокоены ключевой программой администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа по вооружению Украины, поскольку война с Ираном истощает американские запасы, и некоторые страны задают вопросы о том, как Пентагон расходует средства... В последние месяцы некоторые европейские столицы стали более скептически относиться к программе (PURL - ред.), а некоторые даже не решаются выделить новые средства", - говорится в сообщении.
Washington Post отмечает, что в течение последнего года Вашингтон оказывал на Европу давление, чтобы та закупала американское оружие для собственной обороны. Однако теперь союзники США на фоне сокращения запасов Пентагона ожидают, что им придется ждать годами уже закупленное вооружение, отмечает издание.
Кроме того, согласно источникам газеты, недоверие к программе PURL усилилось и на фоне предположения, что некоторые взносы пойдут на восполнение запасов американского оборудования, предоставленного Украине при администрации экс-президента США Джо Байдена, а не на отправку дополнительной помощи.
"Чиновники по обе стороны Атлантики задались вопросом, не противоречит ли такое использование денег ожиданиям европейцев, по которым все их средства должны поступать в Киев", - отмечает газета.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
