Рейтинг@Mail.ru
Глава МВД Британии попросила Стармера изучить вопрос отставки, пишут СМИ - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:59 11.05.2026 (обновлено: 00:00 12.05.2026)
Глава МВД Британии попросила Стармера изучить вопрос отставки, пишут СМИ

Times: глава МВД Британии Махмуд попросила Стармера изучить вопрос отставки

© AP Photo / Adrian DennisПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
© AP Photo / Adrian Dennis
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Высокопоставленные члены кабмина Великобритании, включая главу МВД Махмуд, попросили Стармера рассмотреть вопрос о сроках его отставки.
  • Лейбористы потеряли почти 1200 из более чем 2200 ранее занятых мест в муниципальных советах на региональных выборах в Великобритании.
  • Стармер признал результаты выборов "удручающими", взял на себя ответственность за провал, но заявил, что не собирается уходить с поста.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Ряд высокопоставленных членов кабмина Великобритании, включая главу МВД Шабану Махмуд, попросили премьер-министра Кира Стармера рассмотреть вопрос о сроках его отставки, сообщает газета Times со ссылкой на источники.
Согласно материалу, во вторник члены кабмина, как ожидается, заявят Стармеру на заседании, что ему следует уйти, на фоне обеспокоенности по поводу того, что его положение теперь неустойчиво.
"Высокопоставленные члены кабмина попросили Стармера рассмотреть вопрос о сроках его отставки после того, как более 70 депутатов-лейбористов призвали его уйти. По меньшей мере три министра, в том числе глава МВД Шабана Махмуд, заявили Стармеру, что ему следует рассмотреть вопрос своей позиции", - сообщает издание.
Ранее сообщалось, что число депутатов-лейбористов, призывающих к отставке Стармера, достигло 60. Изначально с призывом выступили 30 членов парламента.
Региональные выборы в Великобритании прошли в прошлый четверг. Выборы проходили в 136 регионах Англии. Согласно итоговым результатам, лейбористы потеряли почти 1200 из более чем 2200 ранее занятых представителями партии мест в муниципальных советах. Основным победителем стала правая партия Reform UK, набрав порядка 1400 мест.
В понедельник Стармер признал, что результаты выборов являются "удручающими" и взял на себя ответственность за провал. При этом он выступил с программной речью и заявил, что не собирается уходить с поста.
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
Стармер намерен оставаться у власти в Британии еще десять лет, пишут СМИ
10 мая, 14:26
 
В миреВеликобританияАнглияКир Стармер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала