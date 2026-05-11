Глава МВД Британии попросила Стармера изучить вопрос отставки, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Высокопоставленные члены кабмина Великобритании, включая главу МВД Махмуд, попросили Стармера рассмотреть вопрос о сроках его отставки.

Лейбористы потеряли почти 1200 из более чем 2200 ранее занятых мест в муниципальных советах на региональных выборах в Великобритании.

Стармер признал результаты выборов "удручающими", взял на себя ответственность за провал, но заявил, что не собирается уходить с поста.

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Ряд высокопоставленных членов кабмина Великобритании, включая главу МВД Шабану Махмуд, попросили премьер-министра Кира Стармера рассмотреть вопрос о сроках его отставки, сообщает газета Times со ссылкой на источники.

Согласно материалу, во вторник члены кабмина, как ожидается, заявят Стармеру на заседании, что ему следует уйти, на фоне обеспокоенности по поводу того, что его положение теперь неустойчиво.

"Высокопоставленные члены кабмина попросили Стармера рассмотреть вопрос о сроках его отставки после того, как более 70 депутатов-лейбористов призвали его уйти. По меньшей мере три министра, в том числе глава МВД Шабана Махмуд, заявили Стармеру, что ему следует рассмотреть вопрос своей позиции", - сообщает издание.

Ранее сообщалось, что число депутатов-лейбористов, призывающих к отставке Стармера, достигло 60. Изначально с призывом выступили 30 членов парламента.

Региональные выборы в Великобритании прошли в прошлый четверг. Выборы проходили в 136 регионах Англии . Согласно итоговым результатам, лейбористы потеряли почти 1200 из более чем 2200 ранее занятых представителями партии мест в муниципальных советах. Основным победителем стала правая партия Reform UK, набрав порядка 1400 мест.