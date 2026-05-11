Рейтинг@Mail.ru
Постпредство России обвинило ЕС в политизации темы детей в зоне СВО - РИА Новости, 11.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:56 11.05.2026 (обновлено: 23:25 11.05.2026)
Постпредство России обвинило ЕС в политизации темы детей в зоне СВО

Постпредство РФ: ЕС политизируют тему эвакуации детей из зоны СВО

© REUTERS / Yves HermanФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
© REUTERS / Yves Herman
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Постпредство России при ЕС обвинило Европу в политизации темы эвакуации несовершеннолетних из зоны боевых действий на Украине.
  • Российское постпредство призвало Евросоюз прекратить политизацию вопроса и обратить внимание на собственные проблемы, включая случаи изъятия украинских детей у их родителей соцслужбами ЕС.
  • ЕС ввел санкции против 16 физических лиц и 7 организаций за якобы "депортацию" украинских детей.
БРЮССЕЛЬ, 11 мая - РИА Новости. ЕС пытается политизировать тему эвакуации несовершеннолетних из зоны боевых действий на Украине, усилия РФ направлены на воссоединение семей, разлученных в ходе украинского конфликта, говорится в комментарии постпредства России при ЕС.
"Рассматриваем подобное… как намеренную попытку политизировать данную чувствительную тему с целью дискредитации политики России в гуманитарной сфере. В действительности никаких "принудительных перемещений и депортаций" украинских детей не было и нет. С первых дней СВО усилия нашей страны были направлены на эвакуацию несовершеннолетних из зоны боевых действий для спасения их жизни и здоровья, а также - на воссоединение семей, разлученных в ходе украинского конфликта", - говорится в комментарии.
Российское постпредство призвало Евросоюз "прекратить политизацию данного вопроса и обратить внимание на собственные системные проблемы". "В государствах-членах ЕС имеют место случаи неправомерного изъятия местными соцслужбами украинских детей у их родителей. Кроме того, серьезную озабоченность вызывает судьба несовершеннолетних, въехавших в ЕС с Украины без сопровождения в последние годы", - поясняется в документе.
ЕС в понедельник ввел санкции в отношении 16 физлиц и 7 организаций (в основном против педагогов и детских оздоровительных лагерей и центров) за якобы "депортацию" украинских детей.
Флаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК) в Женеве - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
Постпредство России рассказало о роли МККК в возвращении детей из зоны СВО
Вчера, 23:15
 
РоссияЕвросоюзУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала