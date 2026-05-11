Постпредство России обвинило ЕС в политизации темы детей в зоне СВО

- Постпредство России при ЕС обвинило Европу в политизации темы эвакуации несовершеннолетних из зоны боевых действий на Украине.
- Российское постпредство призвало Евросоюз прекратить политизацию вопроса и обратить внимание на собственные проблемы, включая случаи изъятия украинских детей у их родителей соцслужбами ЕС.
- ЕС ввел санкции против 16 физических лиц и 7 организаций за якобы "депортацию" украинских детей.
БРЮССЕЛЬ, 11 мая - РИА Новости. ЕС пытается политизировать тему эвакуации несовершеннолетних из зоны боевых действий на Украине, усилия РФ направлены на воссоединение семей, разлученных в ходе украинского конфликта, говорится в комментарии постпредства России при ЕС.
"Рассматриваем подобное… как намеренную попытку политизировать данную чувствительную тему с целью дискредитации политики России в гуманитарной сфере. В действительности никаких "принудительных перемещений и депортаций" украинских детей не было и нет. С первых дней СВО усилия нашей страны были направлены на эвакуацию несовершеннолетних из зоны боевых действий для спасения их жизни и здоровья, а также - на воссоединение семей, разлученных в ходе украинского конфликта", - говорится в комментарии.
Российское постпредство призвало Евросоюз "прекратить политизацию данного вопроса и обратить внимание на собственные системные проблемы". "В государствах-членах ЕС имеют место случаи неправомерного изъятия местными соцслужбами украинских детей у их родителей. Кроме того, серьезную озабоченность вызывает судьба несовершеннолетних, въехавших в ЕС с Украины без сопровождения в последние годы", - поясняется в документе.
ЕС в понедельник ввел санкции в отношении 16 физлиц и 7 организаций (в основном против педагогов и детских оздоровительных лагерей и центров) за якобы "депортацию" украинских детей.