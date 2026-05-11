Постпредство России обвинило ЕС в политизации темы детей в зоне СВО

БРЮССЕЛЬ, 11 мая - РИА Новости. ЕС пытается политизировать тему эвакуации несовершеннолетних из зоны боевых действий на Украине, усилия РФ направлены на воссоединение семей, разлученных в ходе украинского конфликта, говорится в комментарии постпредства России при ЕС.

ЕС в понедельник ввел санкции в отношении 16 физлиц и 7 организаций (в основном против педагогов и детских оздоровительных лагерей и центров) за якобы "депортацию" украинских детей.