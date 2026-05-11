Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Гамбурге задержали 17-летнего сирийца по подозрению в подготовке теракта.
- По данным правоохранителей, задержанный планировал совершить нападение в центре города, используя взрывные устройства, "коктейли Молотова" или нож.
- Подросток увлекался идеологией террористической организации "Исламское государство"*.
БЕРЛИН, 11 мая - РИА Новости. Немецкие правоохранители задержали в Гамбурге 17-летнего сирийца по подозрению в планировании теракта в центре города, сообщает немецкая газета Bild.
"Торговый центр, бар или полицейский участок: 17-летний подросток, как предполагается, планировал совершить теракт в центре Гамбурга", - говорится в материале.
По данным правоохранителей, задержанный является гражданином Сирии и намеревался убить неопределенное количество "неверных" с помощью взрыва, "коктейлей Молотова" или ножа.
Сообщается, что в ходе обыска по месту жительства подростка были обнаружены и изъяты нож, балаклава, жидкий разжигатель для гриля, а также универсальные удобрения.
Как пишет Bild со ссылкой на немецкие спецслужбы, задержанный увлекался идеологией террористической организации "Исламское государство"*. Также сообщается, что федеральная прокуратура Германии ранее инициировала в отношении него психиатрическую экспертизу в рамках другого дела о возможных нарушениях закона об объединениях.
В настоящее время задержанный находится под стражей.
* Запрещенная в России террористическая организация
