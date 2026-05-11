18:08 11.05.2026 (обновлено: 18:53 11.05.2026)
В Вене начали расследование после осквернения памятника советским воинам

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Памятник советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма на площади Шварценбергплац в Вене
Памятник советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма на площади Шварценбергплац в Вене. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Вене начали расследование после нанесения граффити на памятник советским воинам-освободителям на Шварценбергплац.
  • Граффити были нанесены в ночь с 8 на 9 мая.
  • Памятник был немедленно очищен после инцидента.
ВЕНА, 11 мая - РИА Новости. Правоохранители начали расследование после нанесения граффити в ночь на 9 мая на памятник солдатам Советской армии, расположенный на Шварценбергплац в Вене, заявили РИА Новости в земельной полиции.
"Начато расследование в отношении неизвестных лиц, поскольку в ночь с 8 на 9 мая на памятник в честь солдат Советской армии - памятник советским воинам-освободителям на Шварценбергплац - были нанесены граффити", - сообщили в пресс-службе полиции.
В ведомстве добавили, что памятник был немедленно очищен.
"Расследование идет, также об этом было проинформировано Земельное управление по защите государства и борьбе с экстремизмом", - уточнил представитель полиции.
Памятник солдатам Красной армии, павшим при освобождении Австрии от нацизма, был открыт в центре австрийской столицы, на Шварценбергплац, в августе 1945 года.
Ранее посольство РФ в Австрии сообщило, что в канун Дня Победы вандалы на Центральном кладбище Вены повредили надгробия могил советских солдат, павших в боях за освобождение Австрии от нацизма. Российское диппредставительство оперативно проинформировало компетентные австрийские органы о произошедшем. Австрийская сторона заверила, что обстоятельства инцидента будут тщательно расследованы.
