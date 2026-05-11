Памятник советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма на площади Шварценбергплац в Вене

В Вене начали расследование после осквернения памятника советским воинам

Краткий пересказ от РИА ИИ В Вене начали расследование после нанесения граффити на памятник советским воинам-освободителям на Шварценбергплац.

ВЕНА, 11 мая - РИА Новости. Правоохранители начали расследование после нанесения граффити в ночь на 9 мая на памятник солдатам Советской армии, расположенный на Шварценбергплац в Вене, заявили РИА Новости в земельной полиции.

"Начато расследование в отношении неизвестных лиц, поскольку в ночь с 8 на 9 мая на памятник в честь солдат Советской армии - памятник советским воинам-освободителям на Шварценбергплац - были нанесены граффити", - сообщили в пресс-службе полиции.

В ведомстве добавили, что памятник был немедленно очищен.

"Расследование идет, также об этом было проинформировано Земельное управление по защите государства и борьбе с экстремизмом", - уточнил представитель полиции.

Памятник солдатам Красной армии, павшим при освобождении Австрии от нацизма, был открыт в центре австрийской столицы, на Шварценбергплац, в августе 1945 года.