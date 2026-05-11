Рейтинг@Mail.ru
ЕС согласовал санкции против израильских поселенцев - РИА Новости, 11.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:01 11.05.2026
ЕС согласовал санкции против израильских поселенцев

ЕС согласовал санкции против израильских поселенцев на Западном берегу Иордана

© REUTERS / Yves HermanФлаги Европейского союза
Флаги Европейского союза - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
© REUTERS / Yves Herman
Флаги Европейского союза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главы МИД стран Евросоюза приняли политическое решение о введении санкций против физических лиц и организаций, причастных к насилию в ходе поселенческой деятельности Израиля на Западном берегу реки Иордан.
  • Некоторые страны ЕС выразили желание ввести антиизраильские торговые санкции, но для этого решения пока нет единогласия среди стран Евросоюза.
БРЮССЕЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Главы МИД стран Евросоюза в понедельник приняли политическое решение о введении санкций против физлиц и организаций, причастных к насилию в ходе поселенческой деятельности Израиля на Западном берегу реки Иордан, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас.
«
"Мы приняли политическое решение о санкциях против причастных к насилию израильских поселенцев, физлиц и организаций", - сказала она.
По словам Каллас, некоторые страны также выразили желание ввести антиизраильские торговые санкции, но это решение требует единогласия, которого среди стран ЕС пока нет.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
ЕС пригрозил санкциями за инциденты вроде скандала вокруг зерна в Израиле
30 апреля, 16:16
 
В миреИзраильЗападный берег реки ИорданКайя КалласЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала