Каллас рассказала о подготовке нового пакета антироссийских санкций

БРЮССЕЛЬ, 11 мая - РИА Новости. ЕС пока собирает предложения стран-членов по содержанию следующего, 21-го пакета санкций против РФ, сообщила по итогам заседания глав МИД стран Евросоюза верховный представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас.

"Сейчас мы призвали страны-члены выдвигать свои предложения по 21-му пакету, мы нацелены на военно-промышленный комплекс России и теневой флот", - сказала она.