17:36 11.05.2026 (обновлено: 17:48 11.05.2026)
Каллас: главы МИД ЕС утвердили мандат консультационной миссии на Украине

© REUTERS / Yves Herman — Флаги Европейского союза перед зданием штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главы МИД стран Евросоюза приняли решение расширить функции консультационной миссии на Украине.
  • Она будет активизировать борьбу с гибридными угрозами и поддержать реинтеграцию ветеранов.
  • Министры договорились продвигать работу в отношении гарантий безопасности ЕС на время перемирия.
БРЮССЕЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Главы МИД стран Евросоюза приняли решение расширить функции своей консультационной миссии на Украине, распространить ее на борьбу с гибридными угрозами, сообщила по итогам министерской встречи глава евродипломатии Кая Каллас.
"Министры утвердили расширенный мандат консультативной миссии ЕС по Украине. Это позволит нашей миссии активизировать борьбу с гибридными угрозами и поддержать реинтеграцию ветеранов", - сказала она.
По ее словам, министры также договорились "продвигать нашу работу в отношении гарантий безопасности ЕС на время перемирия". "Это включает в себя укрепление спутникового центра ЕС, чтобы он мог поддерживать мониторинг прекращения огня, а также противодействовать обходу санкций", - пояснила Каллас.
