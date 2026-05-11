Главы МИД ЕС утвердили мандат консультационной миссии на Украине

БРЮССЕЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Главы МИД стран Евросоюза приняли решение расширить функции своей консультационной миссии на Украине, распространить ее на борьбу с гибридными угрозами, сообщила по итогам министерской встречи глава евродипломатии Кая Каллас.