Анита Орбан: Венгрия не поддержит вредящие ей пункты санкций против России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Анита Орбан заявила, что Венгрия не будет поддерживать пункты санкционных пакетов Евросоюза против России, если они нарушают венгерские интересы.
- Венгрия не станет выступать и в интересах других стран и будет воздерживаться от вето до последнего момента.
БУДАПЕШТ, 11 мая - РИА Новости. Венгрия не будет поддерживать нарушающие ее интересы пункты пакетов санкций Евросоюза против РФ, но и не станет действовать в интересах других стран, заявила кандидат на пост главы венгерского МИД Анита Орбан.
"Любой пункт санкционного пакета, нарушающий венгерские интересы, не будет поддержан, но и в интересах третьей страны мы выступать не будем. От вето мы будем воздерживаться до последнего момента", - приводит слова Орбан на заседании комитета парламента Венгрии по иностранным делам портал Portfolio.