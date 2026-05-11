Нахимовское военно-морское училище и лагерь "Орленок" попали под санкции ЕС

БРЮССЕЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Евросоюз добавил Нахимовское военно-морское училище и детский лагерь "Орленок" в санкционный список, говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.
"Федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение "Нахимовское военно-морское ордена Почета училище министерства обороны Российской Федерации", - говорится в документе.
Также в санкционный список занесен детский центр "Орленок".
