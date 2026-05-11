СМИ: ЕС пытается понять, что может поставить Украине за кредитные деньги

БРЮССЕЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Евросоюз пытается понять, какие вооружения страны объединения могут поставить Украине за ранее выделенные кредитные средства, однако пока картина остается смутной, сообщил в понедельник со ссылкой на источники портал Euractiv.
Глава Евросовета Антониу Кошта 23 апреля заявил, что страны ЕС окончательно утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро, который Киев будет обязан вернуть только в случае выплаты "репараций" со стороны России. В МИД РФ не раз заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией неких репараций украинской стороне оторваны от реальности.
По данным источника издания, еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс и глава евродипломатии Кая Каллас недавно направили письма правительствам стран ЕС, чтобы понять, какие именно поставки они могут предложить Киеву.
"Однако пока ответили менее половины государств-членов, и поэтому картина остается довольно неоднозначной", - пишет Euractiv.
Высокопоставленный чиновник ЕС, с которым побеседовало издание, в этой связи назвал выделение Украине 90 миллиардов евро в качестве кредита важным испытанием для военно-промышленного комплекса объединения.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".