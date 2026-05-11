ЕС может в июне начать переговоры с Украиной по членству

БРЮССЕЛЬ, 11 мая — РИА Новости. ЕС может начать прямые переговоры с Украиной по членству до конца июня, сообщила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.
The Economist сообщал, что страны ЕС сомневаются в возможности присоединения Украины к союзу из-за ее коррумпированности. Не все страны Евросоюза хотят видеть Украину среди участников международной организации, признал еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.
Получение статуса кандидата — лишь начало достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.