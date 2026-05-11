ЕС может в июне начать переговоры с Украиной по членству
09:25 11.05.2026 (обновлено: 17:11 11.05.2026)
ЕС может в июне начать переговоры с Украиной по членству

Кос: ЕС может начать прямые переговоры с Украиной по членству до конца июня

Флаги стран — участниц Европейского союза. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЕС может начать прямые переговоры с Украиной по членству до конца июня.
  • Некоторые страны ЕС сомневаются в возможности присоединения Украины к союзу из-за ее коррумпированности.
  • Получение статуса кандидата является лишь началом длительного пути по вступлению в ЕС.
БРЮССЕЛЬ, 11 мая — РИА Новости. ЕС может начать прямые переговоры с Украиной по членству до конца июня, сообщила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.
"Я потороплю министров сегодня, потому что мы можем начать переговоры по первому кластеру еще до окончания кипрского председательства в Совете ЕС (в конце июня. — Прим. ред.), а остальные пять кластеров можем открыть в июле", — сказала она перед заседанием глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе.
The Economist сообщал, что страны ЕС сомневаются в возможности присоединения Украины к союзу из-за ее коррумпированности. Не все страны Евросоюза хотят видеть Украину среди участников международной организации, признал еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.
Получение статуса кандидата — лишь начало достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
