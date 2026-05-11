НАБУ опубликовало новую часть аудиозаписей по делу Миндича

Краткий пересказ от РИА ИИ НАБУ опубликовало новую часть аудиозаписей по делу о коррупции в энергетике, фигурантом которого является Тимур Миндич.

В записях упоминается экс-глава офиса Зеленского Андрей Ермак под псевдонимом "R2" в контексте строительства элитных резиденций в Козине под Киевом.

НАБУ обвиняет участников проекта "Династия" в легализации более 460 миллионов гривен (10,4 миллиона долларов), полученных преступным путем.

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало новую часть аудиозаписей по делу соратника Владимира Зеленского, фигуранта дела о коррупции в энергетике Тимура Миндича, на которых экс-глава офиса Зеленского Андрей Ермак фигурирует как "R2".

Ранее в понедельник специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила, что предъявила обвинения экс-главе офиса Зеленского в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом . По информации украинских СМИ, речь идет об Андрее Ермаке , который ранее возглавлял офис Зеленского.

НАБУ в понедельник опубликовало новую часть аудиозаписей по делу Миндича , которая касается отмывания денег, полученных преступным путем, при строительстве элитных резиденций в Козине под Киевом под названием "Династия".

"В июне 2020 года "Че Гевара" (фигурант дела о коррупции, бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов – ред.) привлек к строительству "Династии" "Карлсона" (Миндича – ред.)... К проекту "Династия" привлекли еще одного участника - R2 - по версии следствия, руководитель офиса Зеленского", - сообщил руководитель подразделения детективов НАБУ Павел Ершов на опубликованном в YouTube -канале ведомства видео.

По его словам, участники проекта "Династия" договорились построить четыре частных резиденции для собственного постоянного проживания в Козине под Киевом. Стоимость строительства одной резиденции составляла около двух миллионов долларов.

« "Учитывая, что реальные масштабы строительства не отвечали официальным объемам его финансирования, в 2024 году участники проекта начали искать способы узаконить деньги, потраченные на резиденцию "Династия" и полученные преступным путем. В частности, они предлагали купить документы, которые якобы подтверждают законное происхождение средств", - отметил Ершов.

По его данным, участники проекта "Династия" при строительстве резиденций легализовали, отмыли более 460 миллионов гривен (10,4 миллиона долларов).

« "Средства получены от деятельности преступной организации, возглавляемой "Карлсоном", в частности от работы так называемой "прачечной", в которой обеспечивалось аккумулирование и легализация денег, поступающих из разных источников, в том числе от коррупционных схем в " Энергоатоме ", - добавил Ершов.

НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.