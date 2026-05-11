18:03 11.05.2026
В Энгельсе восстановили водоснабжение после аварии

Вид на город Энгельс. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Энгельсе восстановили водоснабжение после аварии на коллекторе.
  • Аварийный участок коллектора был полностью отсечен, стоки перекачиваются по временной ветке.
  • Региональное управление Роспотребнадзора выдало предписание о временном гиперхлорировании питьевой воды.
САРАТОВ, 11 мая - РИА Новости. Водоснабжение города Энгельса восстановлено после длительного отключения из-за работ на главном городском коллекторе, которые начались 30 апреля в рамках объявленного режима чрезвычайной ситуации, сообщил глава района Максим Леонов.
Авария на главном самотечном коллекторе диаметром 1,2 метра в Энгельсе произошла 30 апреля. На улице Менделеева разрушился верхний свод участка трубопровода. С 4 мая в городе введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. На выходные и праздничные дни почти во всем городе было отключено водоснабжение.
"С 14.00 (13.00 мск — ред.) начато постепенное заполнение системы на водозаборе: водоснабжение запускают плавно, чтобы избежать гидроударов и повреждений сети, поэтому вода будет появляться в домах поэтапно — полностью процесс займет не менее восьми часов. В некоторых районах вода уже появилась", - написал глава Энгельсского района в своем канале на платформе "Макс".

Работы по устранению аварии на коллекторе, по словам Леонова, продолжаются в круглосуточном режиме. Аварийный участок коллектора был полностью отсечен, стоки по временной ветке перекачивает мощная насосная станция. Также продолжается осушение подтопленных стоками дворовых территорий, уровень воды снижается.
В свою очередь в региональном управлении Роспотребнадзора отметили, что выдали предписание для введения режима временного гиперхлорирования питьевой воды, подаваемой жителям Энгельса. Такой режим будет действовать в течение трех суток. У гиперхлорированной воды может измениться запах и вкус.
"С целью контроля качества подаваемой воды ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области" проводит мониторинг качества питьевой воды после проведения гиперхлорирования", - добавили в ведомстве.
ПроисшествияЭнгельсЭнгельсский районФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
