Спасатели спустили двух туристов с Эльбруса, они получили обморожения
05:56 11.05.2026 (обновлено: 08:27 11.05.2026)
Спасатели спустили двух туристов с Эльбруса, они получили обморожения

Сотрудники МЧС спустили двух туристов с Эльбруса, они получили обморожения

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спасатели эвакуировали двух туристов с горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии.
  • Туристы получили обморожения и были переданы медикам.
  • В спасательной операции участвовали десять спасателей и три единицы техники.
НАЛЬЧИК, 11 мая – РИА Новости. Спасатели эвакуировали двух туристов с Эльбруса, они получили обморожения, их передали медикам, сообщило ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
Ранее в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что спасатели эвакуируют двух незарегистрированных туристов с горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии, находящихся на высоте 5100 метров, откуда они не могут самостоятельно спуститься. Отмечалось, что, предварительно, состояние туристов удовлетворительное.
"Спасатели МЧС России эвакуировали туристов из Донецкой области 1991 и 1979 года рождения на поляну Азау. Мужчин, предварительно, с обморожением, передали бригаде медиков", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в работах участвовало десять спасателей и три единицы техники.
