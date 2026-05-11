Спасатели спустили двух туристов с Эльбруса, они получили обморожения

НАЛЬЧИК, 11 мая – РИА Новости. Спасатели эвакуировали двух туристов с Эльбруса, они получили обморожения, их передали медикам, сообщило ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
"Спасатели МЧС России эвакуировали туристов из Донецкой области 1991 и 1979 года рождения на поляну Азау. Мужчин, предварительно, с обморожением, передали бригаде медиков", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в работах участвовало десять спасателей и три единицы техники.